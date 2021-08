Roma-Fiorentina: presenti le 'pezze' dei gruppi della Curva Sud ad eccezione dei Fedayn

In occasione di Roma-Fiorentina, prima giornata di Serie A, in Curva Sud sono presenti le 'pezze' dei vari gruppi del settore caldo giallorosso, anche se se ci sono pochi tifosi in rappresentanza degli stessi gruppi. Fanno eccezione i Fedayn, che avevano già protestato con uno striscione prima dell'amichevole contro il Raja Casablanca.

