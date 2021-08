FOTO e VIDEO- Termini: Roma in viaggio per Salerno. C'è anche Tiago Pinto

Verso il secondo impegno di campionato della Roma. La squadra giallorossa parte oggi pomeriggio per Salerno, dove domani sera giocherà contro la Salernitana. Trasferta non lunghissima per Mourinho e i suoi, che viaggeranno in treno verso il capoluogo campano.

La squadra è arrivata in pullman intorno alle 17.30 alla stazione Termini. I giallorossi sono partiti alle 17.53 a bordo del Frecciarossa 9639. Un'ora e mezza circa il tempo di viaggio, l'arrivo alla stazione di Salerno è previsto intorno alle 19.15. Presente anche il general manager Tiago Pinto, che ha scelto di seguire la squadra nonostante gli impegni legati al calciomercato, che chiuderà tra 3 giorni esatti.