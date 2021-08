Zaniolo: niente partenza per Salerno, domani la decisione

Mourinho aveva detto di avergli concesso due giorni di riposo, proposta poi declinata come confermata dal diretto interessato dopo il match con il Trabzonspor. Nicolò Zaniolo oggi però non era presente alla Stazione Termini con il resto della Roma, che domani giocherà con la Salernitana il secondo match di campionato della stagione.

Zaniolo è squalificato dopo l'espulsione rimediata una settimana fa contro la Fiorentina e quindi la sua presenza all'Arechi sarebbe solamente simbolica. Il centrocampista giallorosso si è regolarmente allenato questa mattina a Trigoria ma ha preferito rinviare la partenza per Salerno. Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, Zaniolo deciderà solo domani, visti anche i tempi di viaggio non proibitivi, se raggiungere i compagni e assistere al match dalla tribuna dell'Arechi. Lunedì Zaniolo partirà nuovamente ma con destinazione Coverciano, assieme a Cristante, Pellegrini e Mancini per aggregarsi al ritiro della Nazionale.

LR24