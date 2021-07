Serie A: riunione tra 12 club in serata. Obiettivo scalzare De Siervo e Dal Pino

Golpe in Serie A: secondo quanto riferisce il portale specializzato sarebbe in programma in serata una riunione tra i club della massima categoria a Milano. L'obiettivo di diversi presidenti, in testa Enrico Preziosi del Genoa, sarebbe quello di far decadere Luigi De Siervo e Paolo Dal Pino dalle rispettive cariche di Amministratore Delegato e Presidente della Lega Serie A. Alla riunione parteciperebbero parteciperanno anche Inter, Milan, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari, Lazio, Torino, Atalanta, Udinese, Verona e Napoli.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE