VIDEO - Fonseca: "Il mio futuro non è importante, ora conta la Roma"

Tra le voci che circolano sul futuro sulla panchina della Roma, è intervenuto anche Paulo Fonseca. Il portoghese, sollecitato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, ha dichiarato: "Il mio futuro non è importante, sono focalizzato sul presente. La cosa più importante è la Roma in questo momento".

