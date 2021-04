Roma, Allegri o Sarri: il piano dei Friedkin

[...] I Friedkin, che hanno lasciato il loro presidio a Trigoria durante le vacanze pasquali, dopo essere rimasti delusi dalle ultime prestazioni in campionato. [...] Padre e figlio potrebbero non essere in tribuna alla Johan Cruijff Arena. Seguiranno comunque la partita contro l’Ajax, ma intanto pensano al futuro. Alla necessità ravvisata di cambiare allenatore per ripartire e provare a costruire un progetto vincente.