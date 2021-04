Sassuolo: stop anche per Defrel, risentimento agli adduttori. Domani alle 15 la conferenza di De Zerbi

Un nuovo stop in casa Sassuolo, che per la Roma dovranno già fare a meno di Ayhan (positivo al Covid), Locatelli e Ferrari (fermati a scopo precauzionale dopo i casi di Covid in Nazionale) oltre che con i difficili recuperi di Caputo, Berardi e Bourabia, che anche oggi si sono allenati a parte. Si ferma anche Gregoire Defrel. L'attaccante francese ha infatti un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Lo annuncia lo stesso club neroverde nel report dell'allenamento di oggi pomeriggio. Problema che costringerà l'ex giallorosso a saltare il match di sabato prossimo.

Nella seduta odierna i neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla ed esercitazioni tecnico tattiche. Domani rifinitura a porte chiuse, alle 15 in programma la conferenza stampa di De Zerbi.

