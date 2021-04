Sassuolo-Roma: Pastore è pronto, Fonseca gli darà spazio nel secondo tempo. Ma a giugno sarà addio

Sembra essere finalmente arrivato il momento di rivedere Javier Pastore in campo: il trequartista argentino non è impiegato in gare ufficiali da quasi un anno - sabato saranno trascorsi 279 giorni dall'ultima presenza - ma secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano il flaco è pronto e Paulo Fonseca lo coinvolgerà nel corso del secondo tempo del match di campionato contro il Sassuolo, anche per far rifiatare i titolari in vista della sfida con l'Ajax.

L'ex PSG si sarebbe dunque messo alle spalle tutti i problemi di carattere fisico che lo hanno spesso tenuto ai box da quando indossa la maglia della Roma, anche se le strade del giocatore e del club sembrano ormai destinate a separarsi. L'ingaggio di Pastore tiene lontane le pretendenti ma, anche nel caso in cui nessuno dovesse bussare a Trigoria per acquistare il cartellino del classe '89, il club giallorosso lo libererà gratis.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE