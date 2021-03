VIDEO - Fonseca: "Gol subiti? Non è questione di organizzazione difensiva, ci creiamo problemi da soli"

Alla vigilia di Fiorentina-Roma, in programma domani sera al "Franchi", in conferenza stampa Paulo Fonseca ha affrontato anche la questione gol subiti e organizzazione difensiva: "La squadra ha incassato più gol di quelli che vogliamo. Dobbiamo capire una cosa, l'organizzazione della squadra. Vediamo l'ultima partita: quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la sua organizzazione offensiva. La squadra è stata equilibrata, non abbiamo permesso situazioni di organizzazione al Milan. Siamo noi che creiamo i nostri problemi, non è di organizzazione difensiva: il Milan ha creato quando abbiamo sbagliato in costruzione, quando abbiamo perso il pallone. Questo è accaduto anche in altre partite".

"Non è un problema di organizzazione, ma di decisioni, di perdere palloni all'inizio della costruzione - ha aggiunto -. Possiamo dire che se sbagliamo in questo momento è perché giochiamo così, ma noi vogliamo giocare così. Dobbiamo capire se la squadra ha pressioni e può giocare o no. Con il Milan non abbiamo avuto grande pressione, abbiamo sbagliato. Non possiamo sbagliare così, ma non è un problema di organizzazione difensiva. È anche un problema offensivo. Stiamo lavorando per migliorare, non abbiamo grandi problemi nell'organizzazione difensiva".

Infine, sulla situazioni singole: "Kumbulla è pronto e giocherà domani, Smalling sarà convocato ma non è nella miglior condizione fisica per giocare 90 minuti".