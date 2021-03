Serie A: Lazio-Torino non disputata

Era ormai di dominio pubblico la notizia della mancata partenza del Torino per la Capitale, per disputare il match di campionato contro la Lazio, a causa del veto posto dalla Asl per il focolaio di Coronavirus registrato all'interno del gruppo squadra granata. Dopo 45' minuti dall'ora fissata per il fischio d'inizio - le 18.30 -, arriva anche la formale ufficialità: Lazio-Torino non è stata disputata. Alle 19.15 l'arbitro Piccinini di Forlì decreta la fine dell'attesa, consentendo agli uomini di Inzaghi di lasciare lo stadio Olimpico.

Anche sul sito ufficiale della Lega, accanto allo spazio dedicato al match tra biancocelesti e granata, compare la dicitura 'non disputata'.