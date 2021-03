Lazio-Torino, i granata non partono per Roma. Gravina: "Oggettiva impossibilità di giocare". E Inzaghi comunica i convocati...

In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Torino non è partito per Roma, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25esima giornata di campionato. I granata rispettano infatti la quarantena disposta dall'Asl, dopo gli otto giocatori positivi, che scade alla mezzanotte di oggi.

"Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla partita di oggi alle 18.30 tra Lazio e Torino che non verrà rinviata ma verrà neanche disputata, visto che la Asl non farà partire i granata per la Capitale.

"Non c'entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell'ultim'ora, è ormai di qualche giorno fa e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali", aggiunge Gravina a margine della sua visita all'ospedale 'Lazzaro Spallanzani'.

In mattinata, tuttavia, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida che (non) si disputerà nel tardo pomeriggio.