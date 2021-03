Serie A, Genoa-Udinese 1-1: ai rossoblù non basta Pandev, De Paul regala il pareggio a Gotti

Il Genoa di Ballardini non riesce ad andare oltre l'1-1 in casa contro l'Udinese di Gotti. Ad aprire le marcature durante la prima frazione di gioco è Goran Pandev, che all'ottavo minuto riceve in area da Kevin Strootman e di sinistro indirizza la palla all'angolino della porta difesa da Musso. Alla mezz'ora però Pereyra viene atterrato in area di rigore e De Paul non sbaglia dagli undici metri, trovando il gol del pareggio. Nella ripresa la squadra di Ballardini mette a referto alcune occasioni per trovare il gol del vantaggio, ma gli uomini di gotti sono bravi ad evitare la sconfitta. Il Genoa resta quattordicesimo con 28 punti; l'Udinese invece rimane al decimo posto con 33 punti.