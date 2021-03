Parma-Roma, i convocati di D'Aversa: out Gervinho, Cornelius, Gagliolo e Inglese

Tramite il sito ufficiale, anche il Parma ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Roma in programma domani alle 15.00 al "Tardini". Non figurato tra i chiamati l'ex giallorosso Gervinho, Cornelius, Inglese, Iacaponi, Valenti e Gagliolo, mentre sono regolarmente a disposizione Bani ed Hernani. L'elenco dei 25 convocati:

Portieri: Colombi, Sepe, Turk;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.

"Gervinho non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una problema muscolare ai flessori della coscia sinistra subito al termine dell’allenamento di ieri e che sarà rivalutato nei prossimi giorni", aggiunte il club.

(parmacalcio1913.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE