Napoli: ancora out Lobotka. Lavoro personalizzato per Petagna, terapie e palestra per Rrahmani

A due giorni dalla sfida con la Roma, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center. La squadra ha iniziato sul campo 1 la sessione con attivazione a secco. Successivamente torello prima con la rosa al completo e poi divisa in due gruppi. Di seguito lavoro tecnico tattico per reparti: in una metà campo hanno lavorato centrocampisti e attaccanti e nell'altra i difensori.

Lobotka assente per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Terapie e palestra per Rrahmani.

