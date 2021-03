Fiorentina-Roma: al minuto 13 gioco fermo in ricordo di Astori

Come era stato anticipato in settimana, al minuto 13 di ogni gara di Serie A in questa 25esima giornata il gioco si ferma in ricordo di Davide Astori, difensore tragicamente scomparso per un arresto cardiaco 3 anni fa. Tanto accade anche in Fiorentina-Roma, squadre in cui per altro Astori aveva militato. Durante la breve pausa gli applausi delle due squadre in campo e dei pochi presenti al 'Franchi' hanno risuonato tra gli spalti dello stadio.