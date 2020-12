VIDEO - Fonseca frena gli entusiasmi su Calafiori: "Per voi ora è il più forte di tutti, ma non è questo il modo migliore per aiutarlo a crescere"

Domani Roma-Sassuolo: il tecnico della Roma Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per parlare del match contro i neroverdi. Immancabile una domanda su Riccardo Calafiori, protagonista del match di Europa League contro lo Young Bboys e al centro di voci di rinnovo contrattuale.

Il tecnico portoghese ha però voluto frenare gli entusiasmi, così da concedere al classe 2002 tutto il tempo per crescere senza pressioni. Queste le parole di Fonseca a riguardo: "Io ho una visione un po'diversa dalla vostra. Per me Calafiori è un giovane che ha talento, ma che deve migliorare, imparare e crescere. E' normale che sia così. Per voi è il più forte del mondo in questo momento e penso che questo non sia il modo migliore per aiutare un giovane a crescere. Per me ha fatto una buona partita, mi piace perchè sta crescendo e noi ci crediamo per il futuro, ma niente di più".