Serie A, Juventus-Fiorentina 0-3: clamoroso tonfo dei bianconeri. Espulso Cuadrado

La giornata pre-natalizia si apre con un risultato clamoroso: all'Allianz Stadium la Fiorentina, che non aveva ancora mai vinto dall'arrivo di Prandelli, e più in generale non lo faceva da fine ottobre, batte addirittura 3-0 la squadra di Pirlo. Vantaggio immediato con Vlahovic, poi l'espulsione di Cuadrado dopo appena 18' rende la strada ancora più in salita. Nella ripresa un autogol di Alex Sandro e il gol di Caceres scrivono il definitivo 0-3. La Juventus resta ferma a 24, dopo l'annullamento della vittoria a tavolino, a parimerito con la Roma e il Napoli.