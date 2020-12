Serie A, Inter-Napoli 1-0: Lukaku regala i tre punti a Conte. Il Milan non va oltre il 2-2 con il Genoa

Si chiudono le sei gare di Serie A 2020/2021 che compongono il turno infrasettimanale andato in scena questa sera. Il big match è stato la partita che ha visto scendere in campo a San Siro Inter e Napoli, gara terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei nerazzurri. A regalare i tre punti a Conte è stato un rigore di Lukaku al minuto 72. Il Milan di Pioli conserva il primo posto in classifica, pareggiando 2-2 sul campo del Genoa. Destro realizza una doppietta a favore dei rossoblù, mentre i rossoneri agguantano il pari grazie a Calabria e Kalulu. La Sampdoria si impone in trasferta sul campo del Verona per 2-1 grazie alle reti di Ekdal e Verre, a nulla serve la rete di Zaccagni. Il Bologna pareggia per 2-2 sul campo dello Spezia. Finisce in pareggio per 1-1 la gara tra Fiorentina e Sassuolo, mentre è solo 0-0 tra Parma e Cagliari.

Questa la nuova situazione di classifica dopo i risultati di questa sera:

1 - Milan 28

2 - Inter 27

3 - Juventus 24

4 - Napoli 23

5 - Sassuolo 23

6 - ROMA 21 *

7 - Verona 19

8 - Atalanta 18

9 - Lazio 18

10 - Udinese 14

11 - Sampdoria 14

12 - Cagliari 13

13 - Bologna 13

14 - Parma 12

15 - Benevento 12

16 - Spezia 11

17 - Fiorentina 10

18 - Genoa 7

19 - Torino 6 *

20 - Crotone 6