Sassuolo-Roma: nessuna dichiarazione della dirigenza giallorossa

Dopo Sassuolo-Roma, decima giornata di campionato in scena all'Olimpico e terminata 0-0, la dirigenza giallorossa non rilascerà nessuna dichiarazione alla stampa.

Nel corso del match il direttore di gara, Maresca, ha espulso Pedro e Fonseca e molte sono state le proteste dei giallorossi, come sottolineato dallo stesso allenatore romanista durante le interviste post-partita (dalle molte ammonizioni per i giallorossi, passando per il mancato rosso a Obiang per il fallo su Pellegrini, infine il tocco di mano di Ayhan area di rigore del Sassuolo).