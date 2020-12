Roma-Sassuolo, FONSECA: "Sono orgoglioso della squadra, abbiamo dimostrato carattere. C'era un rigore netto per noi, le immagini parlano chiaro. L'arbitro non ci ha rispettato"

Al termine del match tra contro il Sassuolo, finito 0-0, ha parlato il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Oggi nel secondo tempo abbiamo visto una Roma di alto profilo. Soddisfatto della reazione caratteriale?

Sì, sono molto orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo avuto le principali occasioni per fare gol e una buona organizzazione difensiva. Sono orgoglioso della squadra.

Le è piaciuto l'arbitraggo?

No. Gli episodi parlano da soli. Non capisco il primo fallo di Pedro, come si può dare un giallo in questa situazione? E poi su Pellegrini come può essere giallo? Posso capire che l'arbitro possa non vedere, ma il Var? E poi sul rigore non ho dubbi.

Cosa ha detto all'arbitro dopo il primo tempo?

Ho parlato della situazione del primo giallo a Pedro. Abbiamo fatto 5 falli e preso 4 gialli.

Nel primo tempo voleva far palleggiare il Sassuolo, nel secondo tempo avevate trovato il varco per entrare. E' mancato il cinismo...

Dzeko ha fatto un grande lavoro per la squadra difensivamente, poi è più difficile arrivare fresco per un giocatore che è stato fuori anche per tanto tempo. Nel secondo tempo avremmo meritato il gol.

Possibile vedere insieme Dzeko e Mayoral? Ci sta pensando?

Può essere una possibilità, con Borja Mayoral in crescita. Oggi abbiamo cambiato il modo di difendere, abbiamo iniziato con Pedro al lato di Dzeko. Era importante non lasciare il Sassuolo giocare all'interno. Può essere una possibilità.

Si era arrabbiato per la mancanza di carattere contro il Napoli?

E' facile capire cosa è successo a Napoli. Abbiamo capito cosa migliorare, oggi ne è stata la prova.





FONSECA A ROMA TV

Cosa è successo alla fine del primo tempo con Maresca?

Penso che le immagini parlino da sole, è facile vedere cosa è successo. Ho chiesto all'arbitro di rispettare la squadra, i miei giocatori e la Roma. Ho semplicemente detto 'basta', doveva rispettare la squadra e quello che ha fatto dimostra che non ci ha rispettati. Era difficile capire il primo giallo di Pedro, situazione incredibile. Difficile capire il gol annullato, ed è incredibile che non sia arrivato il rosso sul fallo di Pellegrini. E c'è il possibile rigore. Si può sbagliare ma c'è il Var...

Reazione di una squadra che dimostra una crescita

Devo dire che sono molto orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo fatto una bellissima partita con l'uomo in meno. Abbiamo creato occasioni, più del Sassuolo, e meritavamo di segnare.

Avete scelto di aspettare il Sassuolo nel primo tempo...

E' vero. Loro sono molto forti giocando centralmente e abbiamo fatto bene a comportarci così, cercando di uscire veloci in contropiede. Abbiamo creato occasioni senza lasciare al Sassuolo l'opportunità di segnare.

Maturità da parte della Roma

Sì, abbiamo dimostrato equilibrio mentale e carattere. Questa voglia di vincere ha dimostrato che la squadra ha ambizione e carattere. Sono orgoglioso dei ragazzi.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Come giudica l'arbitraggio?

"Chiaramente, gli episodi parlano da soli. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente. Il primo giallo di Pedro è sbagliato e la seconda situazione su Pellegrini è rosso. Capisco che l'arbitro non veda, ma non capisco perché il Var non venga usato. Non posso essere soddisfatto".

Cosa ha detto a Maresca?

"Io ho parlato solo della situazione del primo giallo di Pedro. Gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio".

Cosa le è piaciuto oggi?

"Sono orgoglioso dei ragazzi contro una squadra forte come il Sassuolo abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio nonostante fossimo in dieci. Anche in difesa non abbiamo permesso praticamente nulla".

Come valuta la gara di Dzeko?

"Devo dire che Dzeko è stato fuori tanto tempo e sta recuperando la migliore condizione. Oggi ha fatto un lavoro importantissimo per la squadra. E' un giocatore che ha bisogno di migliorare fisicamente".

E' possibile che Pedro faccia un fallo del genere?

"Pedro non doveva farlo, ma era in una situazione di contropiede. Ha provato a recuperare la palla ma ha commesso un fallo. Non ho dubbi su questo, ma sul primo giallo a Pedro".

Cosa la soddisfa di più della Roma?

"Mi è piaciuto quasi tutto. Giocare così con il Sassuolo e con un uomo in meno non era facile".

Spinazzola?

"Ha fatto bene. Difficile per una squadra con un uomo in meno avere disponibilità offensiva. Noi abbiamo comunque attaccato tanto. Mi è piaciuta molto la condizione di Spinazzola".

Il campo vi ha sfavorito?

"Non ha influito. Siamo due squadre che volevano giocare il pallone".