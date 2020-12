Sassuolo: possesso palla e tattica in vista della Roma. Individuale per Caputo e Defrel, ai box Chiriches

Comincia la settimana del Sassuolo in vista della sfida di domenica contro la Roma. Gli uomini di De Zerbi hanno ripreso ad allenarsi al Mapei Football Center nel pomeriggio, svolgendo "riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e lavoro specifico per reparto", come riporta il club in una nota.

Confermate le indicazioni delle ultime, ore: "Hanno lavorato a parte Francesco Caputo e Gregoire Defrel, fermo Vlad Chiriches per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra".

