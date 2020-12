Sassuolo, emergenza attacco per la Roma: in dubbio Caputo e Defrel

Dopo l’impegno di Europa League, la Roma affronterà il Sassuolo in campionato In casa neroverde, però, c’è più di qualche dubbio di formazione specialmente nel reparto avanzato, dove più di un giocatore soffre di problemi fisici. Tra tutti quelli che destano più preoccupazione sono Caputo e Defrel: entrambi non sono al 100% e dovranno essere valutati in vista della delicata sfida di domenica. In caso non dovessero farcela, De Zerbi sarebbe costretto a dare spazio a Raspadori come unica punta centrale.