Dopo il turno infrasettimanale col Torino, la Roma domenica affronterà l'Atalanta a Bergamo. Out da diverse settimane, Mario Pasalic, come riporta il sito sportivo, si è operato oggi per risolvere il problema di pubalgia. Il classe 1995 verrà dimesso domani e dovrà rimanere a riposo per dieci giorni prima di iniziare le terapie. Il croato salterà sicuramente le ultime gare del 2020.

(tuttomercatoweb.com)