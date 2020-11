Serie A: Spezia-Atalanta 0-0. Gli uomini di Gasperini agganciano momentaneamente la Roma

Dopo Crotone-Lazio, si conclude anche l'anticipo delle 18 di questo sabato di Serie A. L'Atalanta non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo dello Spezia: 0-0 al triplice fischio dell'arbitro. I liguri si portano dunque a quota 9 punti in classifica, allungando a +4 sulla zona retrocessione. La squadra di Gasperini, invece, aggancia momentaneamente la Roma a quota 14, in attesa del match di domani dei giallorossi contro il Parma.