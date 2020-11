Serie A, Crotone-Lazio 0-2: vittoria biancoceleste firmata Immobile e Correa

In un campo ai limiti della praticabilità, la Lazio batte 2-0 il Crotone nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A. Un gol per tempo per i biancocelesti: vantaggio di Immobile al 21′ e raddoppio di Correa al 58′, che portano la squadra di Inzaghi a quota 14 punti in classifica, al pari della Roma.