Serie A, Lazio-Juventus 1-1: Caicedo agguanta il pari in pieno recupero

Nel lunch match in scena all'Olimpico la Lazio, al centro della vicenda tamponi e in campo senza Immobile, Leiva e Strakosha, agguanta il pari in extremis contro la Juventus: Caicedo in pieno recupero gela i bianconeri, in vantaggio dal 15' col gol di Cristiano Ronaldo, e fissa il risultato sull'1-1. La squadra di Pirlo sale a 13 punti in classifica, a -3 dal Milan capolista e atteso questa sera dal Verona, mentre la formazione di Inzaghi raggiunge quota 11 punti.