Asl e PM: Lazio assediata

Il sequestro di diverso materiale da parte della Polizia Giudiziaria presso il centro sportivo di Formello e il laboratorio 'Futura Diagnostica' di Avellino è solo l'ultimo tassello della vicenda che sta scatenando il caos in casa Lazio.

Il pericolo maggiore, dal punto di vista sportivo, rimane l'allenamento sostenuto da Immobile il 3 novembre. Potrebbe trattarsi di una violazione dell'isolamento. La Lazio sostiene di aver avuto la comunicazione della positività dalla Uefa dopo la seduta. Lunedì in Procura Federale sarà ascoltato il responsabile sanitario Pulcini. Ma chi conduce le indagini ritiene che il club abbia voluto forzare la mano.

A fermare Immobile, Leiva e Strakosha ci ha pensato la Asl: ora i tre calciatori dovranno avere due tamponi negativi per ricevere il via libera. Il caos lo ha creato il tampone fatto ieri in gran segreto presso il Campus Bio-Medico: la società sperava in un esito favorevole che non è arrivato, e automaticamente si è attivata la procedura di comunicazione della Asl Roma 4 - che ha a sua volta allertato la Asl Roma 1 -.

(Il Messaggero)