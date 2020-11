Come in tutti gli altri match di giornata di Serie A, anche in Roma-Parma i calciatori scendono in campo con un segno rosso sul volto, in segno di solidarietà nei confronti di tutte le donne che ogni giorno sono vittime di violenza. Una campagna che, tra l'altro, fa eco all'iniziativa 'Amami e basta', portata avanti nei giorni scorsi proprio dal club giallorosso.