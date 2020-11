VIDEO - "Amami e basta", l'iniziativa della Roma contro la violenza sulle donne

Questa mattina, in Campidoglio, la Roma, in collaborazione con il Comune e Roma Cares, ha presentato il progetto "Amami e basta", contro la violenza sulle donne, aumentata a dismisura nel periodo del lockdown. Presente la sindaca Raggi, il Ceo Guido Fienga e Amra Dzeko, che insieme ad altre mogli e compagne di calciatori ha posato per un calendario benefico a sostegno del progetto.