NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni. Tornano Mancini e Ibanez, Dzeko dal 1'. Squadra verso lo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - Nella settimana dell'ultimo saluto a Diego Armando Maradona, la Roma è di scena al San Paolo contro il Napoli per la nona giornata di campionato. A guidare i giallorossi torna dal 1', dopo aver superato il Covid-19 e aver raccolto qualche minuto contro il Cluj, Edin Dzeko. In difesa Fonseca recupera Mancini e Ibanez, ma non Smalling: è Cristante, favorito su Jesus, l'indiziato a completare il terzetto. A centrocampo si ricompone la coppia Pellegrini-Veretout, con le corsie occupate da Karsdorp e Spinazzola. A supportare il capitano giallorosso in avanti Pedro e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Lozano, Petagna, Llorente.

All.: Gattuso.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Villar, Diawara, Mayoral, Carles Perez, Providence.

All.: Fonseca.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Tegoni-Bindoni. IV uomo: Manganiello. VAR: Calvarese. AVAR: Peretti.

PREPARTITA

18.55 - La Roma è in partenza per raggiungere lo stadio San Paolo in pullman, come mostra il club giallorosso su Twitter.