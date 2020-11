Lazio, Inzaghi: "Attacchi infondati e gratuiti contro di noi"

«Attacchi infondati e gratuiti, mi spiace che sia attaccata sempre la mia Lazio in questo modo». Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi difende così l'operato della società in merito alla questione legata ai tamponi. «Conosciamo tutti il nostro presidente e quanto è rigido nel rispettare le regole alla lettera - ha aggiunto Inzaghi in conferenza stampa - Le voci che vengono da fuori sono infondate. Penso che queste critiche che arrivano da fuori ci danno ancora più forza e compattezza. Noi possiamo solo far parlare il campo aspettando buone notizie dalla società».

«Immobile, Leiva e Strakosha a disposizione domani? Penso di sì, anche se sappiamo che questo è un momento di incertezza. Ad oggi sono tutti disponibili, anche se ho pronte le opzioni a, b e c come siamo abituati a fare da maggio a oggi», ha aggiunto Inzaghi. «Li ho sentiti e li ho visti sereni», ha concluso.