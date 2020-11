Juventus, Paratici: "Se qualcuno non rispetta i protocolli, è giusto che intervengano le autorità"

DAZN - «Al di là dell'uniformità dei controlli, ci sono regole, normative, protocolli che ci permettono di dare regolarità e continuità al campionato. Se qualcuno non le rispetta è giusto che ci siano autorità competenti che accertino ed eventualmente puniscano chi non le rispetta». A dirlo ai microfoni della piattaforma sportiva è il capo dell'area sport della Juventus Fabio Paratici, prima del match di oggi contro la Lazio all'Olimpico.

In settimana a tenere banco è stata vicenda tamponi nel club biancoceleste: «Questo è per la regolarità del campionato», ha specificato Paratici, chiarendo che sulla questione relativa alla Lazio «la vicenda coinvolge un altro club che è la Lazio, non la Juventus. Quindi il nostro umore è di preparare la partita, di essere qui con la testa e cercare di giocare una grande gara e portare a casa la vittoria». «Se guardiamo negli ultimi due mesi - ha concluso - tutte le squadre sono state colpite dal Covid, ma nonostante questo, grazie ai protocolli, tutte le gare dei maggiori campionati europei, di Champions ed Europa League si sono disputate e quindi credo che il protocollo sia la strada che dobbiamo seguire».