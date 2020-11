Genoa: i convocati di Maran. Ok Pellegrini e Destro

L’allenatore del Genoa Maran ha convocato 24 giocatori per il match di domani contro la Roma a Marassi. Non figura nella lista Zapata, fermato dal Covid, mentre sono presenti gli ex giallorossi Luca Pellegrini e Mattia Destro. Questo l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Marchetti, Paleari, Perin.

DIFENSORI: Bani, Criscito, Biraschi, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Luca Pellegrini.

CENTROCAMPISTI: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc.

ATTACCANTI: Asoro, Destro, Parigini, Pandev, Scamacca, Pjaca.

(genoacfc.it)