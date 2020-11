Conferenza stampa, Maran: "Roma temibilissima, dobbiamo dare più del 100%" (VIDEO)

Come Fonseca anche Rolando Maran è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma, match in programma domani a "Marassi". Le sue dichiarazioni:

La Roma è in gran forma, reduce dalla goleada in Europa League, e statisticamente da troppi anni un avversario insuperabile per il Genoa. Come fare per invertire la tendenza?

"Dobbiamo fare il massimo, essere perfetti e precisi, non concedere nulla. Non dobbiamo prestare il fianco ad una squadra temibilissima, dobbiamo dare più del 100%. In partite come questa serve sicuramente di più".

La squadra di Fonseca ha segnato 5 gol su palla inattiva, quali sono le possibili contromosse?

"Loro hanno fisicità, hanno segnato contro squadre che marcavano a zona e a uomo, non c'è una cosa che toglie loro questa prerogativa. Noi dovremo lavorare sulle nostre cose, aumentare l'attenzione, cercare di non avere troppa differenza di struttura fisica in campo".

Roma imbattuta sul campo, ha un punto debole e come pensate di sfruttarlo?

"Noi dovremo cercare di metterla in difficoltà con le nostre caratteristiche, quelle che abbiamo mostrato a tratti contro il Torino, soprattutto nel primo tempo dove siamo stati più continui nella fase di possesso. Dovremo essere bravi a non regalare nulla. Sappiamo di incontrare una squadra che concede poco ed è temibile, ma questo deve essere uno stimolo e non deve intimorirci".

C'è una nuova positività, come affronterete questa emergenza?

"Seguiamo i protocolli come abbiamo fatto finora. Dispiace per Cristian e per tutti noi, non ci sembra mai di venir fuori da questo momento nero. C'è dispiacere ma seguiamo le indicazioni per venire fuori da questa situazione".