Conferenza stampa, FONSECA: "Con Mayoral e senza Dzeko ma con le stesse intenzioni offensive"

Prima della sosta per le Nazionali, la Roma affronterà domani il Genoa a Marassi senza Edin Dzeko, risultato positivo al coronavirus. Come di consueto alla vigilia del match, l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le sue dichiarazioni:



Come sarà l'attacco della Roma senza Dzeko e con Mayoral?

"Sono giocatori con caratteristiche diverse. Sappiamo l'importanza di Dzeko., era in un buon momento. Domani giocherà Borja, l'importante è che non cambino le intenzioni offensive della squadra. La forma di giocare è la stessa".

Un giocatore che arriva in questo contesto non dovrebbe essere già pronto?

"La Serie A è un campionato diverso. Pedro, ad esempio, è un giocatore di esperienza, mentre un giovane ha bisogno di tempo per adattarsi. È stato così per Borja, Carles Perez e Villar. Dobbiamo dargli spazio".

Fiducioso per il ricorso?

"Ne ho già parlato. È stato un errore, che non ci ha dato vantaggi. La pena non piò essere la stessa per gli errori che producono un vantaggio ed altri no. Per questo sono fiducioso".

Che effetto le ha fatto la vicenda Lazio?

"Posso parlare di quello che succede lì, non degli altri"