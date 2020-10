Serie A, la Fiorentina torna a vincere: 3-2 all'Udinese

All'Artemio Franchi la Fiorentina supera 3-2 l'Udinese nel match valido per la quinta giornata di campionato e torna alla vittoria, che mancava dal primo turno. Castrovilli sblocca la gara e porta in vantaggio la Viola all'11', Milenkovic firma il raddoppio al 21', sul finire del primo tempo Okaka accorcia le distanze.

Nella ripresa si ripete Castrovilli per il 3-1 dei padroni di casa e per la doppietta personale, all'86' Okaka segna ma non basta all'Udinese. Con questo successo la Fiorentina sale a 7 punti in classifica, la squadra di Gotti resta a 3.