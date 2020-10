In scena all'Artemio Franchi Fiorentina-Udinese, match valido per la quinta giornata di campionato. Il difensore e capitano della Viola, German Pezzella, al 38' ha lasciato il campo per un problema alla caviglia. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della gara con la Roma in programma domenica 1° novembre alle 18 all'Olimpico.