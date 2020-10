Napoli-Juventus: l'Asl blocca la partenza della squadra di Gattuso per Torino

Dopo il focolaio scoppiato nel Genoa, sono emerse altre positività al Coronavirus nei club di Serie A: Zielinski ed Elmas del Napoli, due contagi anche nello staff della Juventus. E il Napoli non partirà per la trasferta di campionato contro la Juventus in programma domani sera.

Come fa sapere il giornalista Gianluca Di Marzio, l'ASL di competenza ha bloccato la partenza degli azzurri per Torino, vietando di lasciare la Regione e invitando la squadra ad avviare l'autoisolamento fiduciario richiesto. Ai giocatori sarà concesso un giorno di riposo, poi saranno effettuati altri tamponi. A rischio anche le partenze dei nazionali.

(gianlucadimarzio.com)

