Nel terzo giro di tamponi a cui il gruppo squadra del Napoli si è sottoposto a risultare positivo è solo Elif Elmas. Il giovane era nel gruppo dei quattro esami di cui non si aveva avuto ancora responso, che è risultato essere alla fine positivo. Elmas ora sarà messo in isolamento domiciliare e non seguirà la squadra in partenza per Torino.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020