Milan: problema alla caviglia per Calhanoglu. Out per il Celtic, a rischio per la Roma

Problema alla caviglia per Hakan Calhanoglu: il trequartista turco ha lasciato Milanello con le stampelle questa mattina, per via di un problema alla caviglia durante l'allenamento mattutino. Il rossonero svolgerà controlli nel pomeriggio ma la sua presenza pare quasi da escludere per la gara di Europa League di giovedì. A rischio, quindi, anche per la sfida di lunedì contro la Roma in campionato.