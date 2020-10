Coronavirus, la mappa dei positivi in Serie A: 14 nel Genoa, 6 nell’Inter. “Colpite” anche Roma, Juve e Milan

Cristiano Ronaldo è solo l'ultimo anello di una catena di contagi che, in Serie A e non solo, continua a vivisezionare le rose delle squadre. L'emergenza Covid-19 non si ferma e gli effetti sono palpabili anche sul calcio. Fra giocatori, allenatori e presidenti, per non parlare dei membri dei vari staff, l'elenco è in continuo aggiornamento.

LA MAPPA DEI POSITIVI IN SERIE A

ROMA: Amadou Diawara e 2 nell’Under 18

JUVENTUS: Cristiano Ronaldo e Lamberto Zauli (allenatore Under 23).

MILAN: Matteo Gabbia, Leo Duarte e Daniele Bonera (collaboratore dell'allenatore Stefano Pioli)

GENOA: Valon Behramu, Davide Biraschi, Petar Briek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melengoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schiene, Miha Zajc, Davide Zappacosta

ATALANTA: Marco Carnesecchi

INTER: Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan, Ionut Radu, Milan Skriniar e Ashley Young

NAPOLI: Eljif Elmas e Piotr Zielinski

VERONA: Antonin Barak e Koray Gunter

UDINESE: un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra

SPEZIA: Riccardo Marchizza.