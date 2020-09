ROMA-JUVENTUS, le formazioni UFFICIALI. Esordio in giallorosso per Kumbulla, Dzeko guida l'attacco. Portieri in campo (FOTO E VIDEO)

LAROMA24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo per l'esordio stagionale all'Olimpico contro la Juventus. I giallorossi vengono dal pareggio per 0-0 contro l'Hellas Verona, trasformato dal Giudice Sportivo in una sconfitta a tavolino per 3-0 dopo l'errore della presentazione delle liste con il nome di Diawara non inserito tra gli over 22. Gli uomini di Fonseca hanno adesso l'occasione di risollevarsi e portare a casa la prima vittoria della stagione. Contro ci sarà la nuova Juventus di Pirlo, che arriva dalla vittoria per 3-0 ottenuta ai danni della Sampdoria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Perez, Antonucci, Kluivert.

All.: Fonseca.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Kulusevski; Ramsey; Morata, C. Ronaldo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Frabotta, Arthur, Bentancur, Portanova, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Tegoni - Longo. IV uomo: Abisso. VAR: Nasca. AVAR: Mondin.

PREPARTITA

20.00 - I portieri scendono in campo per effettuare il riscaldamento.

19.45 - Anche la Juventus rende nota la propria formazione, che vedrà scendere in campo con Szczesny in porta; Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa; Cuadrado, Rabiot, McKennie e Kulusevski a centrocampo; Ramsey alel spalle delle due punte Morata e Ronaldo





19.45 - La Roma conferma la formazione ufficiale annunciata in conferenza stampa da mister Fonseca con Mirante in porta, difesa a tre con Mancini, Ibanez, Kumbulla, centrocampo Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko.





19.20 - Lo spogliatoio giallorosso è pronto ad accogliere i giocatori di mister Fonseca per la loro prima partita casalinga della stagione 2020/2021.

19.10 - La Roma è arrivata allo stadio Olimpico per disputare il match di questa sera contro la Juventus.





17.30 - La gara di questa sera tra Roma e Juventus non è a rischio a causa della pioggia che sta cadendo nella Capitale ininterrottamente da alcuni giorni. Questo è quanto confermato anche dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, che all'interno dell'Olimpico mostra come il terreno di gioco sia stato coperto preventivamente con dei teli che saranno rimossi poco prima dell'ingresso in campo.