HELLAS VERONA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dzeko in panchina, Pedro e Pellegrini a supporto di Mkhitaryan in attacco (VIDEO)

LAROMA24.IT - Parte dal "Bentegodi" la Serie A 2020/21 della Roma: alle 20.45 i giallorossi affronteranno l'Hellas Verona nel primo turno di campionato sotto gli occhi di Ryan Friedkin, presente sugli spalti.

Con i riflettori puntati su Edin Dzeko - vicino al trasferimento alla Juventus, con Arek Milik, De Laurentiis permettendo, ad un passo dai giallorossi -, Fonseca si affida in attacco a Mkhitaryan, supportato da Pedro - all'esordio - e Pellegrini. Davanti a Mirante, favorito su Pau Lopez, il tecnico giallorosso sceglie Cristante al fianco di Mancini e Ibanez nella difesa a tre. In mediana la coppia Diawara-Veretout con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. In panchina il nuovo acquisto Kumbulla, ex della sfida.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Danzi, Veloso, Dimarco; Ilic, Tupta, Di Carmine.

A disp.: Berardi, Lovato, Barak, Stepinski, Udogie, Bocchetti, Ruegg, Zaccagni, Pandur, Casale, Tameze.

All.: Juric.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Santon, Kumbulla, Calafiori, Villar, Perez, Antonucci, Kluivert, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Preti - Rossi. IV uomo: Giua. VAR: Irrati. AVAR: Tolfo.

PREPARTITA

19.50 - Questa la squadra scelta da Juric:

19.45 - Anche la Roma comunica l'11 che scenderà in campo

19.30 - Ufficiale la formazione della Roma: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

19.05 - La Roma lascia l'albergo per raggiungere lo stadio "Bentegodi", come testimonia il club con un video pubblicato su Twitter.