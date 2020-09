Ciampino: Ryan Friedkin in partenza per Verona. Assisterà alla partita di stasera. Con lui anche Watts (FOTO e VIDEO)

DA CIAMPINO EMANUELE ZOTTI - Ryan Friedkin è pronto ad assistere alla prima di campionato della sua Roma dagli spalti del Bentegodi. Questa mattina il figlio di Dan si è imbarcato alle 11.30 su un volo privato dall’aeroporto di Ciampino insieme a Marc Watts, presidente del The Friedkin Group e membro del CdA giallorosso. Trascorrerà la giornata a Verona, vicino alla squadra, prima di sedersi in tribuna e godersi - non senza un pizzico di curiosità - il primo match ufficiale della squadra acquistata ad agosto dal magnate texano.

Ryan continuerà a seguire le diverse operazioni di mercato che la Roma sta cercando di chiudere: ore caldissime per quanto riguarda l’arrivo di Milik (si può chiudere lunedì), ma vengono monitorate con particolare attenzione anche le situazioni legate a Fazio, Jesus e Olsen.