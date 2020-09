Genoa-Crotone: gol all'esordio per l'ex giallorosso Zappacosta

Dopo una stagione trascorsa in prestito alla Roma - con annessa rottura del legamento crociato ad ottobre 2019 - , Davide Zappacosta si è accasato al Genoa in prestito dal Chelsea. Il laterale classe 1992, schierato a sinistra nel 3-5-2 di Maran, si è presentato ai nuovi tifosi con un gol all'esordio alla prima di campionato contro il Crotone: Zappacosta, dopo aver superato due avversari sulla fascia sinistra, ha liberato il tiro trovando l'angolino alla destra del portiere avversario e siglando il momentaneo 3-1 per i rossoblù.