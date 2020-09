FOTO - I giallorossi sbarcano a Verona alla vigilia della prima di campionato

L'attesa è agli sgoccioli: la Roma scenderà finalmente in campo domani alle 20.45 contro l'Hellas Verona, nello scontro valido per la prima giornata della Serie A 2020/2021. Nella giornata di oggi, dopo la consueta conferenza stampa di Paulo Fonseca e l'allenamento di rifinitura, la squadra si è trasferita nel capoluogo veneto dove trascorrerà la notte in attesa del match di domani. Di seguito gli scatti relativi al viaggio dei giallorossi.