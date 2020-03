Serie A, Sassuolo-Brescia 3-0: Caputo e Boga stendono gli uomini di Lopez

Si conclude anche l'ultimo dei recuperi della 26esima giornata. Il Sassuolo di De Zerbi si impone in casa per 3-0 contro il Brescia grazie alle due reti di Caputo e a quella di Boga. Episodio particolare quello che ha contraddistinto il primo gol dell'attaccante ex Empoli, che durante l'esultanza ha mostrato un cartello con su scritto: "Andrà tutto bene, restate a casa", chiaro riferimento all'emergenza Coronavirus.

I neroverdi si portano dunque a quota 32 in classifica con una gara da recuperare, mentre le rondinelle rimangono inchiodate all'ultimo posto con 16 punti.