VIDEO - Fonseca sulle gare rinviate: "O giocano tutti o non gioca nessuno"

Come comunicato in mattinata dalla Lega Serie A, sono state rinviate al 13 maggio cinque partite della 26esima giornata di campionato in programma tra oggi e domani a causa dell'emergenza coronavirus (Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia, Juventus-Inter).

Anche l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato la situazione in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Roma: "Le autorità stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile, mi fido delle autorità competenti. Si potrebbero però avere problemi di regolarità sportiva. Per non avere dubbi, penso che se non si gioca una partita allora non deve giocare nessuno, o se si gioca una partita allora devono giocare tutti, a porte aperte o chiuse".