Serie A, Lazio-Bologna 2-0: a segno Luis Alberto e Correa

Tra emergenza coronavirus e il rinvio di cinque partite della 26giornata di Serie A in programma tra oggi e domani, la Lazio all'Olimpico supera il Bologna 2-0: a segno Luis Alberto e Correa. Da segnalare due reti annullate alla squadra di Mihajlovic dall'intervento del Var. Con il rinvio di Juventus-Inter in programma inizialmente domani, la formazione di Inzaghi sale così a 62 punti in vetta alla classifica, a +2 proprio sui bianconeri di Sarri. Il Bologna resta a 34 punti.