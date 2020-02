ROMA-LECCE: la formazione UFFICIALE. Ünder in attacco, in difesa Bruno Peres e Mancini

LAROMA24.IT - Alla ricerca di punti ma soprattutto di autostima. La vittoria di misura contro il Gent in Europa League non ha restituito convinzioni alla Roma che oggi alle 18 chiude di fatto alle 18 la 25esima giornata di Serie A contro il Lecce in serie positiva ma con una situazione d'emergenza per quanto riguarda l'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Çetin, Ibañez, Santon, Spinazzola, Villar, Kalinic, Carles Perez, Perotti, Kluivert.

All. Fonseca.

LECCE: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Barak; Shakov, Mancosu; Lapadula.

A disp.: Gabriel, Chironi, Oltremarini, Meccariello, Paz, Rispoli, Dell'Orco, Vera, Majer, Tachtsidis, Maselli, Rimoli.

All. Liverani.

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Assistenti: Ranghetti e Bresmes. IV uomo: Massimi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Costanzo.

PREPARTITA

16.46 - La squadra è arrivata allo stadio.

16.38 - Questa la formazione UFFICIALE della Roma:

Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.